Ces incroyables mariages gitans

Les mariages chez les Gitans, quelle que soit leur communauté et qu’ils soient riches ou pas, obéissent tous à la même règle : extravagance, musique et fête.Chez eux, les traditions sont très importantes. Le mariage est tellement sacré que l’organisation est gérée entièrement par la famille des deux époux, de la décoration au repas.Exceptionnellement, les équipes de TFX ont pu suivre de l’intérieur toutes les étapes de trois mariages dans trois communautés différentes.Lévis, selon la tradition de son clan, devra enlever en secret sa dulcinée Whitney. Mais au retour, les parents ont vu les choses en grand : château, pièce montée géante, robe démesurée… Rien n’est trop beau pour le mariage de leurs enfants.Pour Brasileira et Nelson, tsiganes nomades beaucoup plus modestes, ce sont les femmes du clan qui organisent toute la fête au milieu des caravanes. Celle-ci ne pourra avoir lieu qu’après un redoutable rituel : la jeune fille devra prouver sa virginité.Pour Océane, tout juste 16 ans, issue d’une famille sédentarisée de Perpignan, l’épreuve de la cérémonie du mouchoir aura lieu devant toutes les femmes du clan.Chez les gitans, la tradition, parfois d’un autre âge, fait peser sur les femmes le poids de l’honneur de toute la famille. Mais le jour du mariage, elles sont au centre de toutes les fêtes. Les gitans sont heureux de fonctionner ainsi et ne changeraient leurs habitudes pour rien au monde.Toujours grandioses et spectaculaires, ces mariages, qui feront la renommée des familles gitanes, doivent s’inscrire dans les mémoires.