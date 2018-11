Jumeaux, triplés, quadruplés : Mais comment font les parents ?

En 2016, sur 740 000 naissances en France, 13 000 concernaient des jumeaux, 188 des triplés et 3 seulement des quadruplés ! Être parents d’enfants multiples est donc extrêmement rare. Pour beaucoup, cela sonne comme une épreuve. Déjà compliqué avec un enfant, comment faire face avec 2, 3 voire 4 enfants en même temps ? Comment faire pour que le quotidien ne se transforme pas en cauchemar ? Afin de mesurer l’ampleur du défi, nous avons partagé le quotidien de 4 de ces familles hors du commun : A commencer par Mélanie, une maman vraiment pas comme les autres. Déjà mère de deux enfants, elle a accouché l’année dernière de jumelles et est depuis quelques semaines de nouveau enceinte de… triplés ! En un an, la famille va passer de 2 à 7 enfants ! Particulièrement éprouvée, Mélanie compte sur l’aide de son mari John pour affronter cette épreuve puisque leur principale crainte est l’accouchement. En effet, ce type de grossesse n’est pas sans le risque de perdre 1 voire 2 ou 3 bébés… Après cette étape cruciale, ils envisageront leur nouvelle vie à 9 ! Une anticipation que Stéphanie et David ont peut-être sous-estimée… David, niçois expatrié en Afrique depuis plusieurs années, et Stéphanie, son épouse nigériane, vivent une vie paisible à Lagos. Parents d’une petite Ziva de 4 ans, ils peinent à lui donner un petit frère ou une petite sœur. Ils s’en remettent donc à la médecine et la procréation médicalement assistée. Une insémination artificielle est réalisée et Stéphanie apprend qu’elle attend des quadruplés. Un bonheur mitigé car il n’existe pas d’infrastructures nécessaires pour ce type d’accouchement complexe au Nigeria. David doit donc quitter ses hautes fonctions de directeur d’hôtel pour rentrer en France avec sa femme et leur fille. Ce retour, un peu à contrecœur dans l’hexagone, est primordial pour la santé des bébés. Depuis la naissance de leurs quadruplés, le couple vit à Nice dans une situation précaire et essaye tant bien que mal de maintenir le cap. David, s’efforce de réintégrer l’univers professionnel des grands hôtels. Depuis la naissance de ses triplées, Caroline s’est découvert une véritable carrière très lucrative. Ses filles Louise, Margot et Romane sont son meilleur atout vente ! Elle fait de leur quotidien, un feuilleton suivi sur les réseaux sociaux par des milliers d’abonnés. Chaque jour, cette ancienne commerciale passe tout son temps à préparer les shootings photos de ses filles et à décrocher de nouveaux partenariats. Au vu de sa popularité sur le web, les marques se bousculent pour figurer sur sa page et lui offrir couches, vêtements, produits de soin, poussettes dernier cri etc. Alors ces derniers mois, elle s’est lancée un défi : sponsoriser en partie le baptême de ses filles pour réduire les coûts de la fête. Enfin, comment grandissent ces duos, trios ou quatuors ? Après avoir quitté l’enfance, lorsqu’ils s’apprêtent à quitter le nid, peuvent-ils vivre loin de l’autre ou sont-ils « condamnés » à tout vivre à deux ? Pour le savoir, nous allons assister à ce saut dans l’inconnu, avec Jessica et Frédérique, 18 ans, des jumelles monozygotes qui sont très fusionnelles. Depuis toujours, elles partagent la même classe, la même chambre, les mêmes amis et font parfois les mêmes rêves ! Dans quelques jours, après le bac ES qu’elles préparent ensemble, elles prendront des chemins différents. Études de psychologie pour Jessica et école d’infirmière pour Frédérique. Une séparation que ces sœurs redoutent particulièrement ayant toujours tout partagé.. Nous les suivrons dans leur quotidien à l’école, avec leur famille, leurs amis et leur petit ami respectif.