L'Aquaventure parc : le plus grand parc aquatique du Moyent Orient

Sur 37 hectares, l'Aquaventure parc est le plus grand parc aquatique du Moyent Orient. Vous serez confronté aux toboggans les plus spectaculaires. Emotions garanties ! Et surtout, il ne faut pas avoir peur des sensations fortes. Testez la glissade de 30 mètres à 120 km/h ou bien celle qui vous fait traverser le bassin des requins à bord d'une bouée ! Au programme, pas moins de 18 toboggans, une tyrolienne, 700 mètres de plages privées...