L'incroyable vie des familles les plus nombreuses de France

Championne d’Europe de la natalité, la France est l’un des pays qui compte le plus de familles nombreuses : plus d’1 700 000… Avec quatre, treize ou même dix-huit enfants, le quotidien de ces tribus XXL demande une logistique hors du commun. Et lorsque survient un événement exceptionnel, au moindre imprévu, la pression grimpe à son maximum...Dans le Nord de la France, à 45 minutes d’Arras, Jessika et Dominique ont treize enfants âgés de 9 mois à 23 ans. Ils ont des problèmes d’argent, et pourtant le couple a décidé d’organiser une grande fête familiale pour le baptême républicain des 3 derniers. Comment vont-ils réussir à offrir à leurs enfants un événement de taille à budget très réduit ? Anne-Julie et Augustin ont entamé un tour du monde il y a un an avec leurs quatre jeunes garçons dans un camping-car. Leur objectif : prouver que l’on peut vivre sur la route avec une famille nombreuse ! La maman a même prévu d’accoucher de son 5ème enfant avec sa sage-femme dans un camping. Un choix extrême qui ne rassure pas son entourage. Avec dix-huit naissances au compteur, Rosa est à la tête de la famille la plus nombreuse d’Europe ! En Espagne, cette mère à la poigne de fer est une véritable célébrité. Pour faire régner l’ordre à la maison, elle s’appuie sur une organisation quasi militaire et doit parfois se transformer en sergent-major. Elle a publié un livre sur l’éducation qui s’est vendu dans le monde entier. Près de Bordeaux, Karine et Patrice sont à la tête d’une fratrie de treize enfants et de six petits-enfants. Cela fait dix ans qu’ils économisent centime après centime pour offrir à toute leur troupe un voyage dans le plus grand parc d’attraction d’Europe, Disneyland ! Une expédition de trente personnes qui ne sera pas de tout repos. Ces quatre familles hors normes ont accepté de livrer les secrets de leur exceptionnelle vie de famille.Plongez dans le quotidien de ces tribus XXL pour qui famille nombreuse rime avec famille heureuse !