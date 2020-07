L'incroyable affaire du tueur à la moto

TMC propose une nouvelle émission qui a pour objectif de réinventer la manière de traiter le fait-divers en s’inspirant des codes des plus grandes séries policières. En plus d’une mise en scène inédite et très graphique, Christophe Hondelatte, conteur d'exception, raconte l'affaire de manière à tenir le téléspectateur en haleine avec des retournements de situations réguliers, comme dans un scénario: et si l’accusé n’était pas celui que l’on pense ? qui est coupable ? qui est innocent ? Car dans « L’INCROYABLE AFFAIRE DU TUEUR A LA MOTO », l’accusé témoigne. Grâce à ce nouveau format, la parole de l’accusé peut enfin être entendue puisque celui-ci n’est pas forcément le coupable. On peut avoir été accusé à tort, voire condamné, avant que son innocence ne soit reconnue. A l’inverse, l’innocent judiciaire a tout du coupable, et finira parfois par être confondu. Le mis en examen peut aussi être suivi tout au long de son parcours judiciaire et se voir confirmer sa culpabilité. Dans cette affaire, 4 personnes sont assassinées entre novembre 2011 et avril 2012. Des meurtres de sang-froid que rien ne semble relier.Pourtant, la police parvient à identifier un suspect.L’homme crie son innocence mais devant les éléments rassemblés par les policiers, il finit par avouer.Mais est-il pour autant le vrai coupable ? Des éléments viennent jeter le trouble…Alors la question se pose : est-il victime d’une incroyable erreur judiciaire ou est-il au contraire un habile manipulateur ? Dans ce documentaire d’un nouveau genre, l’accusé et le juge se livrent devant la caméra à un face à face hors du commun. L’accusé qui témoigne est-il coupable ou innocent? A-t-il menti pendant l’instruction ou n’a-t-il pas été entendu ? Les intervenants : Michel Courtois, accuséAurélie Poirier, juge d'instructionMe Yassine Bouzrou, avocat de Michel CourtoisMe Elisabeth Auerbacher, avocate d'une famille de l'une des victimesJean-Pierre Vergès, journaliste