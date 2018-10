Michel Delpech: quand j'étais chanteur

Michel Delpech, chanteur aux multiples succès, s'est éteint à l'âge de 69 ans. Lui, l'idole des années 60 et 70, l'immense artiste ayant inspiré toute une génération vient de succomber à un terrible cancer.Après 50 années de carrière, Michel Delpech laisse derrière lui ses refrains incontournables. Le chanteur aux millions d'albums vendus a inscrit le point final de son parcours hors du commun et semé d'embûches, un récit où les plus grand succès reflètent surtout la fragilité de leur auteur. Comment l'adolescent star au sourire ravageur s'est-il battu pour gagner le cœur des français en dépit d'un terrible mal de vivre ?Entre trahison et infidélité, comment, en coulisse, Michel Delpech a dû affronter une vie privée des plus tourmentée ?Entre succès précoce, dépression et remise en question, découvrez pourquoi il a cumulé les années d'absences allant jusqu'à tirer un trait sur sa carrière ? Pourquoi a-t-il décidé de revenir sur le devant de la scène alors qu'il était sur le point de tout plaquer ?Comment a t-il réussi une résurrection inespérée à l'aube des années 2000 ? Comment, épaulé par la jeune génération, a t-il su reconquérir le public ? Comment, triomphant de son retour gagnant, Michel Delpech a dû faire face à l'ultime épreuve de sa vie, un cancer ?Lui qui a toujours chanté, comment a-t-il affronté la maladie ? Apres deux longues années de lutte contre une maladie qui dégradait sa voix semaine après semaine Michel Delpech a tiré son ultime révérence, léguant à la chanson française plus qu'un héritage, un véritable patrimoine. Souhaitant lui offrir un dernier hommage, les amis de Michel Delpech et les artistes ayant collaboré avec lui se sont livrés sans tabous durant les derniers jours de sa maladie afin de conter la véritable version de son histoire. Marc Lavoine, Benabar, Mireille Mathieu, Laurent Voulzy, Pascal Obispo, Alain Souchon, Cali, Gérard Darmon, Didier Barbelivien (ami du chanteur), Pierre Grillet (parolier) Barbara Carlotti, Pascal Louvrier (biographe), Jean Testanière, Roland Vincent (compositeur), Monique le Maris (ancienne programmatrice RTL), Jean Testanière, Claude Morgan et Frederic Lerner