Obèses et anorexiques : Ils se battent contre leurs troubles alimentaires

Ils sont obèses, boulimiques ou anorexiques… et leurs troubles alimentaires leur pourrissent la vie.En France, ils seraient près de 10% à en souffrir. Mais comment en sortir ?Dans ce documentaire, nous allons partager le combat de familles et de jeunes femmes déterminées à vaincre leur maladie. Certains, comme Nathanaëlle ou Sean sont obèses, d’autres comme Estelle, qui pèse à peine 30 kg pour 1m63, sont anorexiques, mais tous sont déterminés à se battre et à surmonter leur mal. Nous suivrons également le parcours de Suzanne, mère de famille, qui cherche à se débarrasser de son addiction au sucre ! Quant à Manolie, elle participe à des concours de Miss pour se prouver à elle et aux autres que l’on peut être sexy même si on ne rentre pas dans les standards de poids conventionnels.Une bataille difficile, jour après jour, que tous ont accepté de nous dévoiler sans rien cacher ni de leurs difficultés ni de leur joies.Parviendront-ils à redevenir maître de leur corps et à vaincre leurs troubles alimentaires ? Jusqu’où seront-ils prêts à aller pour y parvenir ?De la table de la cuisine à la table d’opération, partageons ensemble le combat intime et spectaculaire de ces hommes et femmes au cœur « gros comme ça » !