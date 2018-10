Philippe Bouvard : itinéraire d'une grosse tête

Chef de bande au rire inimitable, Philippe Bouvard partage le quotidien des français depuis plusieurs générations. Télévision, théâtre, radio, presse, depuis près de 65 ans, le journaliste est de tous les fronts… Il peut se targuer d'avoir enregistré plus de 20 000 émissions de radio et plus de 8000 émissions télé ! De ses débuts sur le petit écran dans les années 50 où il réinvente le genre de l'interview, à son mythique "Théâtre de Bouvard" où il a vu éclore les plus grandes stars du rire ! Philippe Bouvard est considéré comme un véritable dénicheur de talents. Mais c'est sans doute à la radio que le journaliste a fédéré un plus large public en animant pendant plus de 37 ans les mythiques "Grosses Têtes". Chaque jour, durant 4 décennies, Bouvard et ses illustres sociétaires ont passé en revue l'actualité avec un savant mélange de culture et grivoiseries, devenant rapidement l'une des émissions radio les plus suivies par les français. Véritable bourreau de travail qui aura mené de fronts plusieurs vies, Philippe Bouvard n'a pas toujours fait l'unanimité. Dur, intransigeant, parfois même cassant… pour mener à bien toutes ses carrières, Bouvard a n'a pas hésité à en égratigner certains… En exclusivité pour TMC, ce monstre sacré de la télévision a accepté de raconter les coulisses de sa carrière et de livrer tous ses souvenirs, les meilleurs comme les plus douloureux…