Plongée dans les coulisses de Marineland

Plongée dans les coulisses du Marineland d'Antibes, le plus grand " parc d'animaux marins " d'Europe. Une année charnière pour les équipes du Marineland : c'est le 1er été depuis la terrible tempête qui a complètement ravagé le parc en octobre dernier.Pour la première fois en 45 ans, le parc a dû fermer ses portes avec la crainte de ne jamais plus les ouvrir. Après 6 mois de travaux, le Parc a pu accueillir de nouveaux visiteurs mais la préparation de l'été a pris du retard.Les équipes de TMC ont suivi le travail des soigneurs, dresseurs ou encore vétérinaires pour préparer au mieux l'arrivée de milliers de vacanciers par jour pendant la haute saison.Au milieu des impressionnants requins, des tortues débonnaires, des facétieux manchots, des otaries joueuses et des joyeux dauphins, sans oublier la famille des spectaculaires orques, vous allez découvrir qu'en coulisses, les préparatifs ne sont pas si simples même si en surface, la magie opère toujours....Les équipes du Marineland seront-elles prêtes à temps pour plonger dans le grand bain de l'été ?