Retour vers le futur : 30 ans d'un film culte

A l'occasion des 30 ans du premier volet de la saga devenue culte, produite par Spielberg et réalisée par Robert Zemeckis, TMC propose de vivre ou revivre ce voyage à travers le temps et de décrypter ce phénomène incontournable, grâce à un documentaire exceptionnel qui suivra la diffusion du 1er opus.A sa sortie en 1985, les aventures du célèbre duo Marty McFly et Docteur Emmett Brown (" Doc ") interprétés par Michael J. Fox et Christopher Lloyd ont créé un événement planétaire ! Symbole de toute une génération, ce film fait l'objet de multiples célébrations à l'occasion de cet anniversaire mais aussi par l'arrivée programmée de Doc et Marty le 21 octobre 2015, enfin si tout se passe bien !Pendant près d'une heure, vous allez plonger ou re-plonger dans cet univers fantastique et si emblématique de plusieurs générations. A travers des archives d'époque et des témoignages forts, vous revivrez aussi la trajectoire unique et bouleversante de Michael J Fox. Enfin, vous comprendrez comment Retour vers le Futur est devenu un "objet " incontournable de la pop culture à travers l'héritage laissé par la trilogie. Nous partirons à la rencontre de ces fans, ces artistes et ces scientifiques, qui s'inspirent de la trilogie et qui lui vouent pour certains, un véritable culte. Un voyage au cœur du mythe Retour vers le futur. Dans ce doc inédit, le public découvrira les témoignages des principaux acteurs du film culte mais aussi, la voix de MJ Fox, des fans connus ou anonymes : Bob Gale, scénariste de la trilogie, John Bell, designer de l'hoverboard, Linda DeScenna, chef décoratrice, Luq Hamet, voix française de Michael J Fox, Romain Levy, réalisateur, Florent Peyre, humoriste...