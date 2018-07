Stars des années 80 : retour sur un phénomène

La tournée phénomène « Stars 80 » a fêté ses 10 ans ! Les Stars des années 80 ont enflammé les plus grandes salles de concert, suivies par plus de 3 millions de fans inconditionnels qui ont dansé au rythme de ces tubes immortels. Pour ces Numéros 1 du TOP 50, tout a commencé il y a 30 ans ! Retour dans les années 80, années du "fric" pour les uns, années du "kitsch" assumé pour les autres, mais surtout une décennie riche en bouleversements : apparition de la FM, du walkman ou encore du CD… Grâce aux témoignages des artistes et des professionnels de l’époque, plongez dans les origines de cette tournée phénomène et de ces tubes indémodables. Un succès qui va bien au-delà de la simple nostalgie ! Avec la participation de Lio, Gilbert Montagné, Julie Pietri, Patrick Hernadez, Cookie Dingler, Jean-Pierre Mader, Phil Barney, Jeanne Mas, François Feldman, Peter, Sloane, Jean Schulteis, Patrick Coutin, Laroche Valmont, Jacky, animateurTV, Jacques Metges, attaché de presse, Annie Markhan attachée de presse, Max Guazzini, ancien directeur du directoire de NRJ, Gérard Louvin, producteur.