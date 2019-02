Le succès d'un Ch'ti : des films, un homme, une famille

10 ans ! 10 ans déjà que la France a vu débarquer un film qui a changé l’histoire du cinéma, rendu célèbre une région et transformé celle d’un homme. Ce film c’est Bienvenue chez les Ch’tis, le film français de tous les records. Lorsqu’en février 2008, il sort sur les écrans, personne ne peut se douter que cette petite comédie va enregistrer plus de 27 millions d’entrées dans le monde entier. Il faut dire que l’histoire de Philippe, ce postier du sud muté dans le Nord profond démonte avec humour les clichés régionalistes. Derrière cette idée brillante, il y a un homme : Dany Boon. Génie comique, auteur de talent, acteur incroyable et réalisateur inspiré, il sait tout faire. En 2018, il sort son dernier film, La Ch’tite Famille, où il incarne un designer branché qui a menti sur ses origines du nord pour s’imposer dans un Paris élitiste, mais qui va se faire rattraper par son passé et son accent... une comédie en forme de vraie réflexion sur le succès, les origines, la famille, où il retrouve ses acteurs fétiches. A travers le témoignage de ses amis proches comme Line Renaud, Kad Merad, Daniel Auteuil, Arthur mais aussi de sa famille de cinéma, Valérie Bonneton, Guy Lecluyse, Alice Pol, nous reviendrons sur le phénomène Ch’ti, vous découvrirez même des anecdotes inédites sur le tournage du film. Dany Boon en personne se racontera avec l’humour et la sincérité dont il a l’habitude, et nous embarquera pour une plongée dans l’univers ch’ti. En voiture Biloute !