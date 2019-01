Titanic : 20 ans d'un film culte

Dès sa sortie il y a tout juste 20 ans, Titanic est un raz de marée : avec 22 millions de spectateurs, c’est le plus gros succès du cinéma en France, et à l’époque, le film le plus populaire de tous les temps dans le monde.... Le public se passionne pour la tragédie du paquebot et surtout pour l’histoire de Rose et Jack, interprétée par Kate Winslet et Leonardo DiCaprio.Ce film est aussi le film de la démesure et de tous les records : des prouesses technologiques, 160 jours de tournage, plus de 2,1 milliards de dollars de recettes, 11 Oscars, et des acteurs qui passent en quelques semaines de « quasi-inconnus » à méga-stars internationales. Sans oublier Céline Dion, qui elle aussi accède au rang de star grâce à la chanson du film.20 ans plus tard, TMC revient sur les dessous du film culte, et sur les coulisses d’un tournage hors norme. Quels secrets se cachent derrière « My Heart Will Go On », la chanson de Céline Dion devenue un tube planétaire ? Quels étaient les rapports entre Kate Winslet et Leonardo DiCaprio sur le tournage ?