Vacances des familles nombreuses : un défi XXL

Avoir un enfant, construire une famille c’est toujours une aventure extraordinaire. Mais quand la famille se compose d’une tribu de 5, voire 9 enfants, mieux vaut être bien organisés si on ne veut pas que le quotidien se transforme en cauchemar ! Et quand il s’agit de partir en vacances, c’est quasiment mission impossible !Entre problèmes de budget et logistique compliqué, la plupart des familles nombreuses renoncent souvent à partir tous ensemble.Pourtant, certaines de ces familles hors-norme ont fait de cet objectif leur priorité : une semaine au ski, un week-end dans un parc d’attraction ou encore en camping, ces familles multiplient les astuces et parfois les sacrifices pour s’offrir les vacances de leur rêve. Karine Ferri et ses équipes ont suivi une famille de 5 enfants, dont des triplés, qui a décidé de partir une semaine à la découverte des sports d’hiver.Pour cette autre famille de 9 enfants, après avoir économisé presque un an : direction le Futuroscope ! Mais tiendront-ils leur budget ?Quant à Johanna et ses 9 enfants, dont des triplés, elle rêve d’un moment de détente au camping. Mais avec 9 enfants, c’est loin d’être gagné. Avec les familles nombreuses, les vacances sont la promesse d’un sacré défi !