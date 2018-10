Wedding planners : Dans le secret des mariages hors du commun

On dit souvent que le mariage est le plus beau jour de la vie… mais il arrive que l’on soit vite débordé par son organisation, voire complétement dépassé !Dans ce documentaire, nous allons à la rencontre de ceux qui font peut-être l’un des plus beaux métiers du monde : les Wedding Planners. Leur spécialité : exaucer tous vos vœux pour faire des mariages « sur mesure ».Qu’il s’agisse d’un mariage classique ou atypique, dans un grand château ou au sommet d’une montagne, les Wedding Planners s’occupent de tout et ils n’ont qu’un seul objectif : faire de chaque mariage, un moment unique. Pour cela, mieux vaut avoir de l’imagination et des nerfs solides surtout quand le mariage prend des airs de défi… Création d’un décor, animations originales, ambiance digne des plus belles soirées mondaines, le tout doit être orchestré dans les moindres détails !Nous allons suivre Déborah qui organise pour la première fois un mariage « Bollywood », Sarah, spécialisée dans les mariages haut de gamme, ou encore Eric qui prépare un mariage complètement fou à Las Vegas ! Nos Wedding Planners sauront-ils faire face aux nombreux imprévus qui ne manqueront pas d’arriver ? Arriveront-ils à rendre ce jour magique pour le plus grand plaisir des mariés ?Plongez dans l’univers des Wedding Planners, une profession qui ne s’improvise pas !