Dans les yeux d'Amir : Premières images

Amir, 34 ans, est devenu une star en un temps record. Il est la révélation musicale de ces dernières années. En quelques mois, ses chansons sont devenues des tubes et les récompenses se sont accumulées. Le jour où il se présente à « The Voice, la plus belle voix » en 2014 sa vie bascule. Deux ans plus tard, en représentant la France à l’Eurovision il gagne encore plus l’affection du public. Grâce à sa chanson « J’ai cherché » et son énorme succès, Amir a conquis le cœur des français. Deux albums, une première tournée de 100 dates dans des salles combles et une seconde qui démarre à la rentrée, des récompenses qui pleuvent de tous les côtés (NMA, MTV Awards, Chanson de l’année…), des couvertures de magazine et des passages télé qui ne se comptent plus, Amir est devenu un phénomène. Ce documentaire retrace l’histoire de cet artiste franco-israélien qui pensait devenir dentiste mais qui vit désormais un vrai conte de fées.