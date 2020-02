Dorothée, Hélène et les garçons : génération AB production !

Dans les années 90, Hélène, Justine, Nicolas, Cricri d’amour, Johanna et les autres emmènent chaque soir près de six millions de téléspectateurs, enfants et adolescents, dans une vie rêvée, celle que véhiculent des intrigues à l’eau de rose servies dans des décors en carton-pâte. Hélène et les Garçons, Salut les Musclés, Premiers baisers, Le Miracle de l’Amour, Le Miel et les Abeilles, Les Filles d’à côté… Des séries à l’origine d’un véritable phénomène de société qui transformera leurs personnages en icônes d’une génération en France et parfois même dans le monde. Un succès extraordinaire qui est l’œuvre de deux hommes, Jean-Luc Azoulay et Claude Berda, bâtisseurs d’un empire télévisuel nommé AB productions construit au lancement du désormais culte Club Dorothée. Mais tous ces programmes et leurs héros subiront aussi de puissantes vagues de critiques, avant que l’aventure ne se termine brutalement en 1997. Aujourd’hui, devenus madeleines de Proust pour des millions de trentenaires ou quadras, la plupart des protagonistes de cette histoire poursuivent la saga dans Les Mystères de l’amour diffusés chaque semaine sur TMC. 30 ans après, avec de nombreuses archives, tous vont se confier sur les dessous de cette incroyable épopée et livrer de multiples anecdotes. Comment ce phénomène s’est-il construit ? Qu’est-ce qui a poussé des générations entières de téléspectateurs à s’identifier à ces personnages ? Comment ont-ils été créés et choisis ? Et enfin, que sont-ils tous devenus ? « Dorothée, Hélène & les Garçons : Génération AB productions » retour sur un phénomène télé hors du commun.