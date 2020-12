Le succès de la chanson "Hélène, je m'appelle Hélène"

En savoir plus sur Hélène Rolles

La sitcom Hélène et les garçons est un énorme succès et c'est à ce moment là que la carrière de chanteuse d'Hélène décolle. C'est à cette époque que la chanson "Hélène, je m'appelle Hélène" connaît un incroyable succès, en France mais également en Chine. Hélène devient une grande star. Extrait de Hélène et les garçons : 25 ans de mystères de l'amour