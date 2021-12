En savoir plus sur Elsa Esnoult

En quelques années seulement, Elsa Esnoult a su se faire une place de choix dans le paysage audiovisuel français. La jeune chanteuse et comédienne brille sur les plateaux de télévision, sur les scènes de concert et dans la série « Les Mystères de l’Amour ». Pour la première fois, le documentaire « Elsa Esnoult, la belle histoire » va vous raconter cette ascension fulgurante, celle d'une jeune fille discrète et posée qui a su conquérir le cœur de milliers de téléspectateurs.De ses premières apparitions à la télévision en 2010 à son rôle de Fanny Greyson dans « Les Mystères de l’Amour » en passant par ses succès discographiques et scéniques ou sa participation à l’émission « Danse avec les Stars », le documentaire retrace les moments clés de la carrière de la jeune chanteuse. Exceptionnellement, Elsa nous invite dans son quotidien, elle partage avec nous ses joies, ses peines, ses doutes et nous raconte cette histoire extraordinaire : son histoire.Grâce aux témoignages de ses proches et de ses collaborateurs, nous allons découvrir le destin hors du commun d’Elsa Esnoult, fan de la saga « Hélène et les garçons » il y a quelques années, qui aujourd’hui en est devenue une des héroïnes.