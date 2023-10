Elsa Esnoult En savoir plus sur

Elsa Esnoult a su se faire une place de choix dans le paysage musical et audiovisuel français. La jeune comédienne et chanteuse aux 5 disques d'or, brille sur les plateaux de la série "Les Mystères de l'Amour", remplit les Zénith et déchaîne les foules. Pour la première fois, le documentaire « Elsa Esnoult, la belle histoire » va vous raconter l’histoire de cette ascension fulgurante. En quelques années, la jeune fille discrète et posée a su conquérir le cœur de milliers de téléspectateurs.