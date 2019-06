Elton John avait-il laissé un indice sur son homosexualité dans "Your song", 6 ans avant son coming-out ?

Lorsqu’Elton John sort « Your song », ce qui deviendra l’un des plus grands succès de l’univers musical international, personne ne sait que, dans l’intimité, le chanteur sait déjà qu’il est homosexuel. À l’époque, il se présente comme hétérosexuel. Plus tard seulement, il annoncera sa bisexualité et finira même par épouser une femme, avant de finalement faire son coming-out. Pourtant, dans « Your song », Elton John et son parolier avait laissé un indice de taille… Volontairement ?