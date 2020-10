Elton John : la véritable histoire de Rocket Man

Elton John, de son véritable nom Reginald Kenneth Dwight, est considéré comme l’une des plus grandes stars de la musique. A lui seul, il représente 2% de l’industrie musicale mondiale. Tout ce qu’Elton John touche, interprète et produit se transforme en or.Découvrez la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar mondiale !Live spectaculaires, costumes hauts en couleurs, sorties excentriques, le showman sort de sa boîte et fournit tubes sur tubes, des sons qui baignent et animent la fin du XXe siècle.Mais Elton John est bien plus qu'un chanteur milliardaire excentrique. Il est aussi un témoin privilégié et lucide de ces cinq dernières décennies. Son influence dépasse largement l’univers de la scène. Dès les années 70, Elton John, en avance sur son temps, s‘implique dans une lutte aujourd’hui plus que jamais d’actualité : les droits des homosexuels. Combat contre l’homophobie, contre la propagation du SIDA, pour la GPA, il influence l’échiquier politique autant qu’il enflamme ses concerts.Elton John : La véritable histoire de Rocket Man est un documentaire qui explore les zones d’ombre de la pop star pour aboutir à une rédemption modèle, de ses premiers succès jusqu’à sa consécration internationale.Instable, surdoué, mégalo, cultivé, passionné, drogué, engagé, survolté, enfantin et génial - Elton John est tout cela à la fois.Chris, Frédéric Beigbeder, Alex Jaffray, Pascal Nègre, Yves Bigot, Jean-Claude Jitrois, Grégoire, Marc Cerrone, Michal, Emilie Mazoyer, Christophe Beaugrand, Grégoire Colard, David Lowe, Jacky Jakubovitz, Candice Mahout, Franck Lipsik, Pat Angéli, Sylvain Monier, Jean-François Bouquet… fans, proches et experts, racontent et décryptent les différentes facettes de Sir Elton John, le Rocket Man des années 70 qui, encore aujourd’hui et à bien des égards, continue de briller.