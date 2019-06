En 1997 disparaissait la princesse Lady Diana. Sa disparition au sommet de sa popularité a jeté l’effroi sur des millions de Britanniques et dans le monde entier. Ses obsèques, suivies par près de trois milliards de personnes, avaient été marquées par l’interprétation de « Candle in the wind », la chanson d’Elton John écrite spécialement pour rendre hommage à l’une de ses plus proches amies, Lady Diana.