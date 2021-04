En Terre ferme - Invité : Lucie Lucas

Chaque mois, Fanny Agostini emmène une personnalité à la ferme, le temps d'un week-end. Quel meilleur endroit pour parler d'écologie et d'environnement ? Reportages, experts et immersion à la ferme pour adresser les enjeux et apporter des solutions concrètes de terrain. Pour cet épisode, Fanny accueille Lucie Lucas, héroïne de la série CLEM, et personnalité engagée.