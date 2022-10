En week-end avec ... Jenifer

Divertissements

Le temps d’un week-end, Jenifer ouvre les portes de sa vie pour se dévoiler comme elle ne l’a jamais fait. Depuis sa victoire à la Star Academy en 2002, l’artiste a fait du chemin. De Nice à la Corse en passant par Paris, c’est au détour de confidences inédites que la journaliste Hélène Mannarino découvre une tout autre Jenifer. Mais l’artiste n’est pas au bout de ses surprises, car la journaliste a plus d’un tour dans son sac et compte bien lui réserver de nombreux moments inattendus en lui faisant vivre ou revivre des expériences, ou encore voir ou revoir des personnes chères à ses yeux. Des rebondissements et des émotions fortes feront de ce séjour aux allures d’escapade entre copines un moment inoubliable pour Jenifer.