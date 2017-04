Lors d'une soirée trop arrosée, Eric et Quentin se font un peu trop remarqué et résultat provoque un improbable bad buzz sur les réseaux sociaux qui est à deux doigts de ruiner leur carrière. Unique solution pour sauver leur réputation et garder leur job : créer un buzz positif. Bad Buzz : un film de Stéphane Kazandjian avec Eric Metzger, Quentin Margot, Razane Jammal, Marie-Anne Chazel et Bérengère Krief.