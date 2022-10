Fabrice Luchini : les écrivains parlent d'argent

Délicieusement volubile, Fabrice Luchini est l’homme qui donne vie aux textes des plus grands auteurs. De William Shakespeare à Gustave Flaubert en passant par Samuel Beckett, l’homme-orchestre exulte d’une lecture sérieuse à des anecdotes personnelles délirantes. En 2022, il donne les dernières représentations de son spectacle « Conversation autour des portraits et auto-portraits » et « Fontaine et le confinement ». Aujourd’hui et pour la première fois en télévision, Fabrice Luchini, plus en forme que jamais, s’apprête à laisser une trace audiovisuelle de ses fameux seul en scène. « Des écrivains parlent d’argent » brise le tabou, celui de l’interdiction de parler d’argent par peur de choquer, déranger ou même surprendre. En compagnie d’illustres auteurs, il répond au questionnement profond face à la peur mystique de l’argent. Avec ce spectacle, Fabrice Luchini est lui-même, intime, passionné, passionnant.