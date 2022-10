Fabrice Luchini : des écrivains parlent d’argent - le spectacle événement

Pour la première fois en télévision, Fabrice Luchini, l’homme-orchestre, tour à tour acteur, contempteur et adorateur de littératures, a accepté de laisser une trace audiovisuelle de ses fameux seuls en scène, qu’il distille avec un succès sans faille depuis plus de 25 ans. Un événement télévisuel !Dans ce dernier seul en scène, Fabrice Luchini, en joaillier des mots, nous parle d’argent en nous faisant lecture de textes brillants, abordant de manière différente mais toujours passionnante ce sujet essentiel, sensible et complètement d’actualité. Il convoque avec joie les grands auteurs. La précision des mots, la rectitude de la pensée, l’humour toujours sous-jacent, la connivence immédiate avec le public font de ce nouveau spectacle de Fabrice Luchini un moment délicieux que lui seul est capable de nous offrir. Avec ce spectacle, Fabrice Luchini est lui-même : irrésistiblement drôle, passionné, passionnant avec le panache qu’on lui connaît. Une fenêtre ouverte sur notre patrimoine littéraire commun, à ne manquer sous aucun prétexte !