Face au Climat - Chypre

Si Chypre est bordée par la mer Méditerranée, c’est paradoxalement la raréfaction de l’eau qui inquiète le plus cette île du sud de l’Europe. Lors de ce troisième voyage, Anne Quéméré rencontrera des habitants dont le quotidien a été bouleversé par les sécheresses à répétition et notamment celle de 2008 qui a marquée l’actualité de l’époque tant par sa longueur que par les températures extrêmes qui ont été recensées. Dans ce pays aride mais d’une beauté à couper le souffle les scientifiques, agriculteurs et ingénieurs développent sans relâche de nouvelles solutions pour sauver leur île.