Fast and Furious 6

Après le casse de Rio, Dom, Brian et toute leur équipe se sont dispersés dans le monde entier et vivent en cavale. Pendant ce temps, Luke Hobbs traque un groupe de chauffeurs mercenaires aux talents redoutables, dont le meneur, Shaw, est secondé d'une de main de fer par Letty : l'amour que Dom croyait avoir perdu pour toujours. Hobbs demande donc à ce dernier de rassembler son équipe de choc à Londres. Ensemble, la bande met en place un plan d'action. A la clé, chacun des membres sera gracié et retrouvera sa vie d'avant si la mission est accomplie...