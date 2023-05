Fast and Furious 7

Cinéma - Action | 2015

Mis hors d'état de nuire par Kominic Toretto (Vin Diesel) et son équipe, Owen Shaw (Luke Evans), un criminel se retrouve entre la vie et la mort dans un hôpital londonien. Deckard (Jason Statham), son frère aîné, jure de le venger. Lorsque celui-ci exécute ses menaces, Dominic réunit de nouveau ses amis afin de neutraliser le meurtrier. Franck Petty (Kurt Russel), agent des services secrets américains, lui offre son assistance. En échange, il demande à Dominic de libérer une informaticienne de génie, retenue prisonnière par un terroriste nommé Jakande (Djimon Hounsou). Dominic accepte et, avec l'aide de sa bande, sauve la jeune femme. A partir de ce moment, Deckard et Jakande unissent leurs forces : le premier pour assouvir sa soif de vengeance, l'autre, pour se saisir d'un logiciel qui lui permettrait de dominer le monde.