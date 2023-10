Fifi, Juju, Tarek … L'histoire d'une bande

Fifi, Juju et Tarek, c’est l’histoire d’une bande de potes ordinaires… ou presque ! S’ils ont clairement le vent en poupe aujourd’hui auprès des jeunes et des moins jeunes, n’oublions pas que les obstacles ont été nombreux sur leur route ! Partis de rien, ils ont eu un parcours digne d’un marathon d’effort, de travail, mais surtout de détermination sans limite ainsi qu’une amitié infaillible. D’abord à la television puis au cinéma, ces amateurs devenus très vite de grands professionnels de la comédie ont réussi à fidéliser leur public. Un public toujours de plus en plus nombreux. En moins de dix ans, ils ont réalisé plus de 20 millions d’entrées. Comment ces trois garçons ont réussi à truster le box office ? Quelle est la recette de leur humour ? De leur réussite ? Tarek Boudali nous racontera les étapes et les moments forts de la bande, de La Celle-St-Cloud jusqu’au sommet du box-office du cinéma français. Accompagné de ses amis, il nous embarquera également au Festival du Film francophone d’Angoulême où cet acteur et désormais également réalisateur présentera son dernier film devant une salle comble de 2 800 personnes. De nombreux intervenants, témoins de leur ascension, des amis d’enfance comme des grands noms du cinéma, viendront égrainer ce documentaire dans lequel amitié et travail sont les maîtres mots : Philippe Lacheau, Julien Arruti, Elodie Fontan, Reem Kherici, Michel Denisot, Dominique Farrugia, Olivier Baroux, Gérard Jugnot, Marie-Anne Chazel, Chantal Ladesou, Didier Bourdon, les parents de Philippe Lacheau, Pierre Lacheau (le frère de Philippe Lacheau et auteur-producteur au sein de la bande), Aurélie Arruti (l’épouse de Julien Arruti), Laurent Zeitoun (producteur de cinéma), Paco (ami et acteur dans la bande), Djamel Hadji (tout premier ami d'enfance de Philippe), Michael Tordjman et Maxime Desprez (Compositeurs de tous les films de la bande).