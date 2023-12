Folie de Noël : Décoration XXL, marchés féériques et incroyables illuminations

Plongez dans la folie des plus belles fêtes de Noël ! Quand Noël approche, les marchés de Noël viennent illuminer les fêtes de fin d’année. Venue du Nord de l’Europe, la tradition des marchés de Noël a, en quelques années, gagné tous les pays voisins jusqu’à devenir un véritable phénomène. Dans l’Est de la France, Metz a misé sur un sentier des lanternes pour attirer toujours plus de touristes. En Allemagne, c’est une course à la démesure que se livre chaque ville et des familles aristocrates se sont même lancées dans le business pour financer l’entretien de leurs châteaux. Aux Pays-Bas, un marché troglodyte propose un voyage souterrain unique en Europe. Avec son sapin géant au cœur de la grande place, Bruxelles a décroché le trophée du plus beau marché de Noël au monde en 2022 et entend bien conserver son titre. Et en Belgique, un particulier en a même fait sa raison de vivre en organisant le village du Père Noël dans un jardin. Qu’ils soient professionnels épuisés par des semaines intenses sur les marchés, parents passionnés ou enfants émerveillés, pendant plus d’un mois, nous avons suivi ceux qui font de Noël… une fête XXL !