Franck Dubosc - Fifty/Fifty

Rendez-vous avec Franck Dubosc pour son spectacle Fifty Fifty."A 50 balais, le plus dur c'est que t'es un vieux pour les jeunes, et t'es un jeune pour les vieux, t'es fifty fifty... Mi-figue-mi-raisin... Sec pour le coup". A la fois éternel séducteur et désormais jeune papa poule, pour Franck Dubosc, c’est le spectacle de la maturité. Vous aussi, vous allez adorer les "fifty balais and the dust" de Franck Dubosc !