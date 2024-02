François Damiens : 20 ans de caméras cachées cultes

Une soirée entière de sketchs cultes, pour replonger dans l’univers complètement fou, à la fois tendre et hilarant, qui a révélé le comédien belge au grand public. L’occasion de revoir son personnage dans ses « embrouilles » les plus connues, comme « le tatoueur », « l’aéroport », « les remontées mécaniques », « le boucher » ou encore ce sketch mémorable ou Jamel Debbouze lui-même se fait complètement piéger… Les premières vidéos de François Damiens datent des années 2000, mais elles l’ont immédiatement imposé comme le maître absolu des caméras cachées. Et aujourd’hui, ses caméras cachées sont devenues cultissimes. Le principe : de tatoueur à blanchisseur en passant par moniteur d’auto-école ou boucher, il usurpe toutes les identités, tous les métiers. Grimé, son personnage de François l’embrouille ne recule devant rien pour créer des situations de plus en plus absurdes, jusqu’à pousser ses victimes à bout. Et François Damiens pousse à chaque fois le bouchon tellement loin que l’on ne peut s’empêcher de se demander à la fois comment il fait pour garder son sérieux, mais également comment à la place de la victime, nous aurions réagi !