Infos, Mag & Sport ・ Génération Greta, jeudi 22 avril à 17h06 sur TMC

Elles s’appellent Ridhima, Helena, Sixtine, Jamie, Marinel, Lilly, Melati, Elizabeth et Nicole. Elles ont entre 12 et 24 ans. Elles ont grandi aux quatre coins du monde, au rythme des sécheresses, des inondations, des incendies qui n’ont cessé de se multiplier ces quinze dernières années. Malgré leurs différences culturelles, la distance géographique qui les sépare, leur différence d’âge, elles partagent aujourd’hui un combat commun : sensibiliser le monde à l’urgence climatique. Lutter contre l’inaction des politiques. Et promouvoir un changement de société radical, où la nature et la justice sociale sont remis au centre des préoccupations.