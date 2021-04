Génération Greta

Elles s'appellent Marinel, Jamie, Sixtine, Helena, Nicki et Ridhima. Elles ont entre 12 et 24 ans. Elles ont grandi aux quatre coins du monde, de la France aux États-Unis, de l'Inde à l'Argentine. Elles ne partagent presque aucun repère culturel, et sont pourtant réunies depuis plusieurs mois autour d'une cause commune : l'appel à l'action contre le changement climatique. Comme Greta Thunberg, elles ont grandi au rythme des canicules, des inondations et des incendies dévastateurs qui se multiplient depuis quinze ans. Elles se sont construites parmi les images d'ours polaires en détresse circulant tous les jours sur les réseaux sociaux. Elles ont été témoins de la disparition progressive des oiseaux et de l'odeur nauséabonde des nuages de pollution, de plus en plus fréquents. Résolues à prendre la parole, à manifester, elles tentent d'alerter par tous les moyens possibles. Qui sont ces militantes prêtes à manquer l'école pour manifester chaque vendredi ? À travers les témoignages de huit d'entre elles, ce documentaire raconte l'histoire de cette incroyable croisade pour le climat...