Global Citizen Live - Le concert solidaire bientôt sur TMC

Samedi 25 septembre, les plus grandes stars vous donnent rendez-vous sur TMC pour un concert événement et solidaire.

En soutien aux causes défendues par l’organisation Global Citizen, le Groupe TF1, qui, depuis plus de 15 ans, est un acteur média engagé, retransmettra, le samedi 25 septembre à 21h05 sur TMC, la soirée événement Global Citizen Live avec une incroyable brochette d’artistes qui consacrent leur temps et leur talent à cet événement unique en son genre. Ils se produiront depuis le Champ-de-Mars à Paris dans le cadre d’une diffusion mondiale de 24 heures.



De Paris à New York, en passant par Lagos, Séoul, Rio, Sydney, Los Angeles ou Londres, cette mobilisation inédite et mondiale rassemblera des citoyens, des artistes, des dirigeants internationaux, des responsables d’entreprises, des philanthropes et d’autres acteurs pour défendre la planète et vaincre la pauvreté en se concentrant sur le changement climatique, l'équité vaccinale et la famine.



Depuis la scène du Champ-de-Mars à Paris, des artistes de renommée internationale tels que Elton John, Ed Sheeran, Black Eyed Peas, Christine and the Queens, DJ Snake, Stormzy, Doja Cat et, avec la participation exceptionnelle des invités spéciaux : Charlie Puth, Fatma Saïd et Angélique Kidjo, viendront soutenir la cause en interprétant leurs plus grands succès.