Génération Ushuaia – Global Citizen live : le concert planétaire

De Paris à New York, en passant par Lagos, Séoul, Rio, Sydney, Los Angeles ou Londres, le concert événement Global Citizen Live, a réuni le 25 septembre dernier un casting XXL d’artistes tous unis et engagés pour la bonne cause. Ce concert retransmis sur les 5 continents avait pour but de sensibiliser aux grands problèmes actuels de la planète et notamment à l’équité en matière de vaccins, au changement climatique ou encore à la famine qui touche tant de personnes encore dans le monde. La crise sanitaire a plongé des millions de personnes supplémentaires dans l’extrême pauvreté et il y a urgence à organiser plus de solidarité. Ce matin, aux côtés de TF1 qui s’engage toujours plus pour ces causes, Fanny Agostini vous propose de revivre les meilleurs moments de cet évènement avec des artistes exceptionnels.