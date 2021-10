Global Citizen Live - Los Angeles

A travers le monde entier, les plus grands artistes se sont réunis pour le Global Citizen Live, un concert planétaire pour lutter contre la pauvreté, le réchauffement climatique et pour l'égalité vaccinale. Sur la grande scène de Los Angeles, retrouvez Demi Lovato, the lumineers, H.E.R, Ozuna ou encore Adam Lambert.