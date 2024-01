Goldmen jusqu'au bout de leurs rêves

C’est le phénomène musical du moment : un groupe qui, sans faire de bruit, remplit les plus grandes salles et fait revivre sur scène la magie de Jean-Jacques Goldman, 20 ans après le dernier concert de la star ! Pour les fans, c’est à s’y méprendre… À commencer par le chanteur : même physique, mais surtout même voix ! La comparaison est troublante ! Leur nom : les Goldmen… Et leur histoire, c’est un peu celle d’un conte de fées... Au départ, 6 copains, tous originaires du Nord de la France. La semaine, certains étaient encore profs de musique, podologues ou travaillaient sur des chantiers. Aujourd’hui, ils sillonnent les festivals, remplissent des Zéniths, et sont devenus un véritable phénomène populaire. Car vous le verrez, les fans de Jean-Jacques Goldman sont nombreux à retrouver avec eux un peu de la magie de leur idole. Ces derniers espèrent secrètement un jour le rencontrer et, qui sait, jouer ne serait-ce qu’un titre avec lui. Le célèbre chanteur exaucera-t-il à leur rêve ? Ce documentaire raconte cette étonnante success-story populaire. Entre séquences de vie intime, séquences en coulisses, sur scène et archives, nous plongeons dans la vie de ces artistes au destin si singulier. Alors, sur fond des plus grands succès de Jean-Jacques Goldman, découvrons ensemble l’incroyable histoire... des Goldmen !