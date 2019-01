Gotham : le premier épisode inédit de la saison 3 disponible en avant-première dès le 23 janvier sur MYTF1 premium !

Par Tiffany ROUSSELLE | Ecrit pour TMC |

TF1 diffusera à partir du mercredi 30 janvier prochain , la saison 3 de la série Gotham. Et si on vous offrait la possibilité de la regarder bien installé dans votre canapé et avant tout le monde ? Vous êtes un abonné SFR, Orange, Bouygues, Numericable ou encore Free ? Préparez votre soirée ! MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode de la saison 3, dès le 23 janvier et ce, pour une durée de 7 jours !

Qui dit nouvelle saison, dit nouveaux rebondissements !

Rien ne va plus à Gotham City ! Les monstres échappés d’Indian Hill ont envahi les rues de Gotham. Le chao règne dans la ville. Les super-héros ont jeté l’éponge et ont laissé leur cité aux vilains en liberté. Et malheureusement pour notre détective, James Gordon, trois gros méchants se mettront sur sa route pour faire de sa vie un véritable enfer. En parallèle vous ferez la connaissance du sosie de Bruce Wayne. Rappelez-vous, ce dernier avait fait son apparition dans le dernier épisode de la saison 2... Si physiquement ils sont identiques, ils ne se ressemblent en aucun cas dans leur façon d’être : ils pensent différemment, ils parlent différemment et communiquent différemment. Il fait incontestablement partie des nouveaux personnages sombres et intrigants de cette nouvelle saison.

Rendez-vous mercredi 30 janvier à 23:35 sur TF1 ou dès le 23 janvier sur MYTF1 premium.