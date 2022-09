Monte Carlo fait honneur aux stars de Gotham

Commencé le 12 juin, le festival de télévision de Monte-Carlo accueille de multiples stars internationales. Les acteurs Cory Michael Smith, Robin Lord Taylor, et Sean Pertwee de Gotham n’ont pas manqué de passer devant les photographes !

Des sombres ruelles aux lumières des projecteurs !

Alfred, le majordome de Bruce Wayne, est dans de beaux draps ! C’est à se demander comment il a pu parcourir autant de kilomètres sans finir occis par la vermine de Gotham ! Il est, en effet, escorté d‘Edward Nygma et du Pingouin, deux sombres manipulateurs qui ont déjà été liés dans d’obscures affaires… Heureusement, les rues de Monte-Carlo rayonnent et font la lumière sur les meilleurs acteurs et productions télévisuelles. Sean Pertwee (Alfred), Cory Michael Smith (Nygma ) et Robin Lord Taylor (le Pingouin) profitent de cette aura pour prendre la pause. Les rivalités c’est bien, mais dans la fiction !

56th Monte Carlo TV Festival Opening Ceremony : Gotham ( + Sullivan Stapleton ) @robinlordtaylor #MonteCarlo pic.twitter.com/wYKRoJrktr dash; Aurelie (@Just_Aurelie) 13 juin 2016

Un look classe mais détendu

Fini les tenues de soirées chics, le mot d’ordre est à la décontraction. Difficile en effet de rester stressé face au panorama qu’offre la ville: mer turquoise, soleil, un air de vacances emplit l’air ! Quoi de mieux alors que de prendre un bain de foule et se mêler à ses fans ? La froideur de Nygma et l’antipathie du Pingouin sont bien loin, mais il nous tarde de les retrouver !

