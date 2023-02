Une jolie actrice rejoint le casting de Gotham !

C'est officiel ! La série Gotham compte une nouvelle recrue... Il s'agit de la belle Jamie Chung !

Un CV déjà bien rempli

Si son visage vous dit quelque chose, c'est normal... Jamie Chung a fait des apparitions dans plusieurs séries telles que Les Experts : Manhattan, Once Upon a Time, Veronica Mars, Des jours et des Vies, Urgences... Elle a également une solide expérience au cinéma où on l'a vu dans Dragonball Evolution, Very Bad Trip 2, Sucker Punch ou encore Sin City 2 !





Dans Gotham...

Dans la troisième saison de Gotham, Jamie Chung interprétera la reporter Valerie Vale. Il s'agit de la tante de la journaliste Vicki Vale, personnage bien connu des fans du Chevalier Noir, auquel Kim Basinger prêtait ses traits dans le Batman de Tim Burton (1989). Les scénaristes ont décrit son personnage comme une "journaliste talentueuse, déterminée à découvrir la vérité sur Indian Hill. Confiante et tenace, elle fera tout pour obtenir le scoop et jettera bientôt son dévolu sur Gordon, croyant qu'il est la clé de cette histoire".



Nul doute que la jeune actrice sera bien accueillie sur le tournage de la série !









En bonus : les interviews des acteurs, fiers de leurs fans !