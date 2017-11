Gotham - Saison 01 Episode 13 - Le grand retour de Jim Gordon

Fish est conduite dans un entrepôt afin d'être torturée par un homme de main de Falcone. Avant qu'il ne lui inflige des blessures irréversibles, elle est secourue par Gilzean. Bullock présente Gordon à Flass, un inspecteur de la brigade des stups. Il leur explique que le corps qu'ils viennent de retrouver est celui d'un dealer. Les enquêteurs emmènent au poste le gardien de nuit, Leon Winkler, pour réaliser un portrait robot de l'assassin. En salle d'interrogatoire, Leon est poignardé. Nygma détermine qu'il a été tué avec un pic à glace, tout comme le dealer. Gordon soupçonne que le meurtrier soit un flic... Apprenant qu'il la recherche, Selina rend visite à Bruce et lui demande de ne plus chercher à la voir. Elle revient aussi sur ses déclarations précédentes et prétend ne pas avoir vu l'assassin de ses parents...