Gotham - Saison 01 Episode 14 - Morts de peur

Un homme, se faisant appeler Tod, tue les membres d’un groupe de soutien sur les phobies en les confrontant à leur plus grande peur dans le but d'extraire leurs glandes surrénales. Il est persuadé que celles-ci sont le siège de toutes les angoisses humaines et donc une solution pour éradiquer sa plus grande peur, celle de son fils et à terme, celle de l’humanité. Gordon et Harvey enquêtent sur ce mystérieux tueur. Harvey tombe sous le charme de Scottie Mullens, la jeune femme qui dirige le groupe de soutien. De son côté, Gordon apprend que Selina préfère se rétracter en tant que témoin du meurtre des Wayne. Il se rend alors chez Bruce pour prendre de ses nouvelles mais le jeune garcon est désabusé et demande à Jim de se retirer de l’enquête définitivement...