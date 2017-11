Gotham - Saison 01 Episode 15 - Jonathan Crane

Fish se réveille dans une galerie souterraine avec de nombreux autres prisonniers. Elle comprend vite qu'elle doit montrer sa force pour survivre et séduit le chef des prisonniers pour lui voler son couteau, le tuer et prendre sa place. Crane poursuit ses expériences en s'injectant de plus en plus de son cocktail « anti-peur » tandis que Gordon et Bullock découvrent que sa femme n'est pas morte dans un accident comme il le prétendait, mais dans un incendie chez eux. Quand Gordon et Bullock arrivent chez lui, Crane décide d'injecter une forte dose de son sérum à son fils. Puis, dépourvu de peur, il se met à tirer sur les policiers. De son côté, Bruce entame une expédition ardue...