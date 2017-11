Gotham - Saison 01 Episode 16 - Dernier tour de piste

Gordon assiste à une représentation de cirque lorsqu’une bagarre éclate sur la piste. Gordon apprend que les chefs des deux familles du cirque se partagent, malgré eux, les faveurs de Lila Valeska, la charmeuse de serpents. Le policier part à la recherche de cette femme et la retrouve assassinée. C’est alors que Paul Cicero, un vieil homme aveugle, se présentant comme le médium du cirque, fait une révélation à Jim : Lila lui a transmis un message de l’au-delà qui pourrait bien être une piste. Pendant ce temps, Fish a pris la tête des prisonniers et leur propose un plan pour échapper à leur sort : se donner la mort plutôt que de servir de banque d’organes. Quant à Bruce, il se rend à une réunion du conseil d’administration de Wayne Enterprises et révèle à ses membres qu’il enquête sur les nombreuses malversations qui ont lieu au sein de la société et qu’il compte bien y mettre un terme...