Gotham - Saison 01 Episode 18 - Chacun a ses petits secrets

Au grand désespoir de Gordon, Flass est innocenté par un témoin surprise : Bullock. Fou de rage, Jim lui demande des explications. Harvey n’a pas eu le choix : il a tué un homme sur les ordres de son supérieur alors qu’il était jeune flic et le commissaire Loeb a toutes les preuves contre lui mais aussi contre la plupart des policiers et personnes influentes de Gotham, sur lesquels il a des dossiers compromettants. Jim veut donc trouver le lieu où sont stockés tous ces documents pour que Loeb n’ait plus la main mise sur la ville et c'est avec l’aide du Pingouin que Jim et Gordon découvre la maison qui sert de cachette à Loeb. Ils vont y faire une surprenante découverte...