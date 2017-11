Gotham - Saison 01 Episode 19 - Le Don Juan meurtrier

Un jeune flic demande à Gordon de reprendre l'enquête sur le meurtre d'une jeune fille. Gordon et Bullock découvrent que celle-ci a été victime de « L'ogre », un tueur en série qui enlève, séquestre puis tue de jeunes célibataires, et cible aussi les proches des flics qui enquêtent sur lui. C'est Loeb qui a ordonné au jeune flic de proposer cette affaire à Gordon pour le piéger. Pendant ce temps, Fish Mooney, devenue assistante du docteur, recrute plusieurs gros bras pour une tentative d'évasion en bateau. Mais, alors qu'elle s'introduit dans le bureau du docteur pour en voler la clef, il la surprend et la menace de se servir de son corps pour des expériences. De son côté, Bruce tente de retrouver Reggie et finir par réussir grâce à Cat. Il leur avoue qu'il avait été engagé par les administrateurs de Wayne Entreprises. Alors qu'il se penche par une fenêtre, Bruce hésite puis renonce à le pousser, mais Selina passe à l'action et le pousse...